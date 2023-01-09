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Российские войска нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на купянском направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские войска нанесли огневой удар по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал 9 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — рассказал он.

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Конашенков также добавил, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Представитель Минобороны рассказал о продвижении российских войск и на донецком направлении. Так, ВС РФ в ходе наступательных действий уничтожили за сутки более 80 украинских военных, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

«Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения», — указал Конашенков.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские войска сорвали попытку контратаки их позиций со стороны украинских боевиков на донецком направлении, уничтожив до 70 военнослужащих ВСУ.

4 января офицер 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что украинские военные, действующие на купянском направлении, используют ложные позиции, чтобы скрыть реальную численность войск на данном участке фронта.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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