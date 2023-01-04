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ВСУ на купянском направлении используют ложные позиции для сокрытия численности

Офицер Марочко: ВСУ на купянском направлении используют ложные позиции, чтобы скрыть численность войск
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Украинские военные, действующие на купянском направлении, используют ложные позиции, чтобы скрыть реальную численность войск на данном участке фронта. Об этом 4 января сообщил офицер 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

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Он рассказал, что ротная тактическая группа Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Куземовка ведет маневренную оборону для сдерживания наступления российских военнослужащих.

«Противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность», — цитирует ТАСС Марочко.

В конце декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили на купянском направлении более 30 украинских боевиков.

Также в декабре Марочко заявлял, что в бригаде ВСУ под Купянском идет массовый саботаж приказов командования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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