Украинские военные, действующие на купянском направлении, используют ложные позиции, чтобы скрыть реальную численность войск на данном участке фронта. Об этом 4 января сообщил офицер 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Он рассказал, что ротная тактическая группа Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Куземовка ведет маневренную оборону для сдерживания наступления российских военнослужащих.

«Противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность», — цитирует ТАСС Марочко.

В конце декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили на купянском направлении более 30 украинских боевиков.

Также в декабре Марочко заявлял, что в бригаде ВСУ под Купянском идет массовый саботаж приказов командования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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