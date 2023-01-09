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Лавров поздравил нового главу МИД КНР с назначением и пригласил его в Россию

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie
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Глава МИД России Серегей Лавров поздравил нового главу внешнеполитического ведомства Китая Цинь Гана с назначением на должность в ходе телефонного разговора. Об этом 9 января сообщает российский МИД в распространенном в сообщении по итогам их диалога.

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«Российский министр поздравил своего китайского коллегу с недавним назначением и пожелал успехов на ответственном посту. <…> Лавров пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время», — отметили в министерстве.

Ранее, 6 января, стало известно, что власти Китая до сих пор не назначили нового главу дипломатической миссии КНР в США после ухода с этой должности Цинь Гана.

Также известно, что в новом году КНР сменила своих послов в Бангладеше, Бразилии и на Коморских островах, а также глав дипмиссий при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и при Евросоюзе.

О том, что Цинь Ган был назначен на должность главы МИД КНР и освобожден с должности китайского посла в США, стало известно 30 декабря. Цинь Ган был послом в США с июля 2021 года.

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