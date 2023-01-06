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Китай до сих пор не назначил нового посла в США после ухода Цинь Гана

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Фото: REUTERS/Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не назначил нового посла в США после ухода с этой должности Цинь Гана, занимающего ныне пост министра иностранных дел страны. Это следует из опубликованного 6 января на сайте МИД Китая нового списка глав китайских дипмиссий в ряде государств, политических и региональных объединениях.

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Согласно списку, власти Китая сменили послов в США, Бангладеш, Бразилии и на Коморских островах, а также глав китайских дипломатических миссий при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и при Евросоюзе.

Во всех случаях, кроме США, на освобожденную должность был назначен новый человек.

О том, что Цинь Ган был назначен на должность главы МИД КНР и освобожден с должности китайского посла в США, стало известно 30 декабря. Цинь Ган был послом в США с июля 2021 года.

До этого, 25 декабря, уже бывший министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что успешная борьба с гегемонией США и противодействие политике силового воздействия Вашингтона стали одним из ключевых достижений дипломатии Китая в 2022 году.

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