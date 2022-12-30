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Посол КНР в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел Китая

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie
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Китайский посол в США Цинь Ган назначен на должность главы МИД КНР. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

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Решение о назначении Цинь Гана было принято на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны).

Цинь Ган был послом в США с июля 2021 года. До этого с сентября 2018 года он занимал пост заместителя министра иностранных дел Китая.

Новый глава китайского внешнеполитического ведомства сменит на посту Ван И, который занимал должность министра иностранных дел КНР два срока подряд начиная с 2013 года.

Ранее, летом этого года, Цинь Ган выступал за мирные переговоры между Россией и Украиной. По его словам, сейчас установление мира является ключевой задачей. Он указал, что в возобновлении мирных переговоров должны участвовать все заинтересованные стороны. Кроме того, как отмечал Цинь Ган, во избежание кризиса необходимо, чтобы Вашингтон придерживался изначальной позиции о недопустимости холодной войны.

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