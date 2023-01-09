Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская 9 января рассказала, что повышение МРОТа в 2023 году приведет к увеличению суммы государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему.

В беседе с агентством «Прайм» она уточнила, что с 1 февраля изменится выплата по материнскому капиталу. Так, на первого ребенка сумму сертификата увеличат на 65 тыс. рублей, до 589,5 тыс., а на второго малыша на 86 тыс. рублей, до 779 тыс. В случае, если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. рублей, что на 20,9 тыс. больше. Единовременное пособие при рождении ребенка будет 23 011 рублей.

Также минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет изменится с 7677,8 рублей до 8630 рублей, но не более 33 281 рублей, что составляет 40% от среднего заработка в расчетном периоде. Как отметила эксперт, пособие смогут оформить не только работающие, но и безработные родители. Кроме того, размер выплаты может быть увеличен и на размер районного коэффициента.

Максимальные выплаты по больничному листу продолжительностью 140 дней для женщин в декрете увеличатся до 383 179 рублей, в случае осложненных родов и многоплодной беременности максимальное пособие за 156 дней вырастет до 426 970 рублей, за 194 дня — до 530 976 рублей.

Пособие при отпуске 70 дней будет 74 757 рублей за 140 дней, 83 300 рублей — за 156 дней и 103 592 рублей за 194 дня.

Также вырастут заработок для оплаты больничных и выплаты на новорожденных, резюмировала специалист.

Максимальный размер денежной компенсации по больничным листам увеличат до 83 204 рублей в месяц. Разовые выплаты на новорожденных возрастут с 20 472,77 до 23 011 рублей.

Ранее, 8 января, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани рассказала, что в 2023 году в России изменится порядок и правила оформления больничных листов. По ее словам, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет составит 83 204 рубля в месяц. При этом оплата больничных по беременности и родам осуществляется в размере 100% заработной платы вне зависимости от стажа.

4 января доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина сообщила, что на получение универсального пособия в 2023 году могут претендовать беременные и семьи с детьми. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума, в зависимости от доходов и имущества семьи. Заявление можно подавать дистанционно через портал «Госуслуги» или очно в отделениях Социального фонда.