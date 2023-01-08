Финансист назвала изменения в оформлении больничных листов в 2023 году

Профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани 8 января рассказала, что в 2023 году в России изменится порядок и правила оформления больничных листов.

В беседе с агентством «Прайм», она объяснила, что по обновленным правилам больничные смогут оформить граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Однако право на получение пособия по временной нетрудоспособности получат только те сотрудники, за которых работодатель платил страховые взносы в 2022 году. Те работники, что в 2022 году работали не по трудовому договору, выплату получить не смогут.

Как отметила эксперт, важно, чтобы сотрудник работал по трудовому договору. По ее словам, в 2023 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет составит 83 204 рубля в месяц. При этом оплата больничных по беременности и родам осуществляется в размере 100% заработной платы вне зависимости от стажа. Больничные выдают на фиксированный срок: 140 дней в стандартном случае, 156 дней — при осложненных родах, 196 дней — при рождении двойни и тройни.

Ахвледиани уточнила, что самозанятые до 2023 года не могли претендовать на оплачиваемый больничный, так как не платили страховые взносы. Эта категория граждан по закону не имеет права на получение оплачиваемого больничного листа. Минтруд России предложил включить самозанятых в обновленную программу добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности с 1 июля 2023 года.

В таком случае, застрахованные смогут самостоятельно определять размер выплат, который будет зависеть от ежемесячного взноса. Если взнос составляет 1247,38 рубля, то выплата составит 2 МРОТ за полный месяц. Если взнос по 1871 рублей, то и выплата составит 3 МРОТ за полный месяц, объяснила эксперт.

«Если предложение будет одобрено и законодательно закреплено, то в 2023 году самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные листы», — сказала Ахвледиани.

Ранее, 20 декабря, в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС) сообщили, что с 1 января 2023 года в России будет увеличена максимальная сумма выплат по больничному. Методика расчета, как и раньше, основывается на страховом стаже работника и его доходах за предыдущие два года. При этом компенсация не должна превышать установленный потолок. В 2023 году верхняя граница для работников со стажем более восьми лет составит 2736,99 рублей за день и, соответственно, 84 846,69 рублей за месяц.