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ФСС сообщил о повышении максимальных выплат по больничному в 2023 году

ФСС заявил о повышении максимального размера выплаты по больничному с 1 января 2023 года
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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С 1 января 2023 года в России будет увеличена максимальная сумма выплат по больничному. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

Тарифом единым: работающие по временным договорам получат больничные
С 1 января 2023 года трудовые и социальные гарантии распространятся на всех сотрудников по найму

Методика расчета, как и раньше, основывается на страховом стаже работника и его доходах за предыдущие два года. Так, при стаже от восьми лет полагаются выплаты в размере 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%.

При этом компенсация не должна превышать установленный потолок. В 2023 году верхняя граница для работников со стажем более восьми лет составит 2736,99 рублей за день и, соответственно, 84 846,69 рублей за месяц.

Также отмечается, что начиная со следующего года будет расширен перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. Таким образом, выплаты по больничному листу смогут получать граждане, работающие по договорам ГПХ, но лишь в том случае, если сумма их страховых взносов за 2022 год составила не менее 4833,72 рубля.

Ранее, 17 декабря, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в разговоре с «Известиями» отметила, что в январе 2023 года оплачиваются все выходные, предусмотренные производственным календарем, если иное не указано в трудовом договоре.

3 октября Министерство труда и социальной защиты РФ увеличило максимальный размер пособия по больничному на 2023 год. Как пояснила в беседе с «Известиями» адвокат Екатерина Казакова, увеличение размера выплат связано с переходом на единый тариф по социальным взносам.

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