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Эксперт рассказала о начислении зарплаты в январе

Эксперт Санина рассказала, как россиянам будут начислять зарплату в январе
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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина 17 декабря рассказала «Известиям» о том, как рассчитывается зарплата за январь.

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Эксперт отметила, что за первый месяц года работник получает заработную плату в таком же размере, что и в другие месяцы. Все те выходные, которые предусмотрены согласно производственному календарю, оплачиваются, если иное не указано в трудовом договоре.

«Тем не менее стоит быть готовым к тому, что первая часть заработной платы, так называемый аванс, будет меньше, чем обычно. Происходит это из-за того, что оплачиваются только фактически отработанные дни. Сумма, которую вы недополучите в первый платеж, будет компенсирована во второй — он будет больше», — сказала Санина.

По ее словам, январь — это месяц, когда стоимость рабочего дня выше обычного. Это происходит потому, что при пятидневной рабочей неделе трудовых дней всего 17. Именно поэтому первый месяц года считается самым невыгодным, например, для дополнительного отдыха.

«Если в январе сотрудник всё-таки брал отпуск, отгул, дни за свой счет или болел, то его зарплата в итоге получится ниже средней, потому что отпускные и больничные рассчитываются иначе, чем заработная плата», — сообщила специалист.

Санина добавила, что если работник получает не только оклад, но и премии, надбавки и другие выплаты, которые рассчитываются, исходя из отработанных часов, в таком случае он, скорее всего, получит действительно меньше, так как фактически не работали все январские праздники.

«Также есть сотрудники, которые за январь получат больше обычного, — это те, кто отработал в праздники. Им работодатель должен оплатить эти дни по повышенному тарифу, не менее чем в двойном размере, или дать дополнительный выходной», — сказала эксперт.

Стоит учитывать еще один момент, подчеркнула она. Даже если сотрудник взял дополнительный день отдыха, работодатель обязан засчитать ему доплату за отработанное время на праздниках.

«Вопросы вызывает не только то, в каком размере придет январская зарплата, но и когда это произойдет. По нормативам, если в вашей организации выплата заработной платы приходится на один из дней новогодних каникул, то получить вы ее должны до праздников — в последний рабочий день перед длинными выходными. Если декабрьский аванс вы получили в период с 28 по 31 декабря, то зарплату за декабрь работодатель обязан вам перечислить после окончания новогодних каникул, но не позднее 15 января», — заключила эксперт.

9 декабря опрос «Авито Работа» показал, что в предстоящий Новый год работать собираются 29% россиян. Еще треть планирует выйти на работу или взять подработку в праздничные дни со 2 по 8 января.

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