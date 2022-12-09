Треть россиян будет работать на Новый год

В предстоящий Новый год работать собираются 29% россиян. Еще треть планирует выйти на работу или взять подработку в праздничные дни со 2 по 8 января. Такие результаты показал опрос «Авито Работа», с которыми ознакомились «Известия» в пятницу, 9 декабря.

Как выяснили аналитики, новогодние праздники в кругу родных и близких проводят не все. В прошлом году 29% людей встретили 31 декабря в рабочей обстановке, в этом году выйти на работу в предпраздничный день планируют 18%.

Для большинства (41%) последний день уходящего года пройдет в обычном рабочем режиме с полным днем в офисе или на предприятии. Еще 23% выйдут на работу 31 декабря на неполный рабочий день. Однако 1 января большинство людей всё же отдыхают. В первый день 2022 года работали только 5%, на 1 января 2023-го рабочие планы строят лишь 3% опрошенных.

При этом выйти на работу и 31 декабря, и 1 января в этом году собираются 8% опрошенных (год назад таких было 10%). Треть респондентов также будет работать или подрабатывать в период предстоящих зимних каникул со 2 по 8 января.

«Не все люди — сторонники продолжительного отдыха. Многие предпочитают в длинные новогодние каникулы работать или подрабатывать. Наше исследование показало, что работа или подработка входят в топ-3 планов на праздничные дни — сразу после встреч с близкими и просмотра фильмов», — отметил управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

Как показало исследование, чаще всего люди выходят на работу 31 декабря или 1 января из-за специфики профессии (68%). Это особенно отмечают руководители подразделений (61%) и высококвалифицированные специалисты — врачи, инженеры и другие (56%), которые зачастую не могут отложить рабочие обязанности даже в праздничные дни. Вторая распространенная причина — сменный график (48%). В основном ее называют в качестве решающей представители рабочих специальностей (42%) — водители, курьеры, продавцы.

В то же время 42% выходят на работу 31 декабря или 1 января ради дополнительного заработка. Это более характерно для молодежи в возрасте 18–24 лет.

Однако большинство россиян всё же планируют как следует отдохнуть на праздниках и отвлечься от работы. В топе самых популярных планов на каникулы — встречи с друзьями и родственниками (58%), а также просмотр фильмов и сериалов (51%). Также многие планируют уехать на праздники за город (27%), посвятить время чтению книг (26%) и культурному досугу — посещению театров, музеев, выставок (19%).

7 декабря сообщалось, что около 90% компаний поддерживают инициативу сделать 31 декабря официальным выходным. Главной причиной в пользу такого решения 52% работодателей назвали то, что многие сотрудники и так берут отгул или отпуск в этот день. Половина респондентов (50%) также считает, что работники не настроены выполнять свои обязанности в канун праздника.