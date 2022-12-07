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Около 90% работодателей готовы сделать 31 декабря официальным выходным днем

Исследование: около 90% компаний поддерживают инициативу сделать 31 декабря официальным выходным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Около 90% компаний поддерживают инициативу сделать 31 декабря официальным выходным. Об этом говорится в ноябрьском исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», с которым 7 декабря ознакомились «Известия».

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В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов из всей России.

Главной причиной в пользу такого решения 52% работодателей назвали то, что многие сотрудники и так берут отгул или отпуск в этот день. Половина респондентов (50%) также считают, что работники не настроены выполнять свои обязанности в канун праздника. Кроме того, 46% опрошенных отметили, что к Новому году все поставленные задачи уже выполнены. Тогда как 36% респондентов уверены, что их клиенты отдыхают в это время.

Согласно опросу, только 12% бизнесменов выступают против выходного дня. Большинство из них (54%) полагают, что в России и без того много праздников. Другим аргументом респонденты назвали вероятность снижения прибыли (25%). Также 17% рассказали, что их клиенты продолжают работать.

В этом году 31 декабря выпадает на субботу. При этом сделать выходным днем пятницу готовы только 16% компаний, остальные 84% высказались против.

Ранее, 21 ноября, «Известия» выяснили, что Госдума (ГД) рассмотрит инициативу об официальном выходном 31 декабря. Законопроект уже получил положительное заключение правового управления и может быть рассмотрен в первом чтении в этом месяце. В комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагают его поддержать, чтобы не мучиться с переносами праздничных дней.

В августе правительство РФ утвердило постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января.

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