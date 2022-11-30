Тарифом единым: работающие по временным договорам получат больничные

Со следующего года в России начнет действовать единый тариф уплаты страховых взносов для работодателей. Это произойдёт после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Благодаря мере работающие по временным договорам гражданско-правового характера (ГПХ) граждане смогут получать такие же меры социальной поддержки, как и сотрудники в штате. Например, уходить на больничный и в декрет. По мнению экспертов, переход на новую систему будет выгоден не только сотрудникам, трудящимся вне штата, но и самим работодателям. Кроме того, слияние двух фондов позволит увеличить выплаты пособий всем работающим по найму. Подробнее — в материале «Известий».

Равные права

С начала следующего года в России вводится единый тариф уплаты страховых взносов для работодателей. Это позволит обеспечить мерами социальной поддержки не только штатных сотрудников, но и граждан, работающих по ГПХ. Раньше на них распространялось только пенсионное и медицинское страхование. Теперь все работающие по найму граждане вне зависимости от формы договора смогут получать больничные, декретные и пособия по уходу за ребенком до полутора лет, привязанные к их уровню заработка. Новые возможности для россиян появятся после объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд России (СФР).

Сейчас по найму в стране работают 66 млн человек, следует из данных Росстата. Причем не менее 10% из них — внештатники и фрилансеры. Чаще всего по договору ГПХ нанимают людей для проведения сезонных или временных работ в сельском хозяйстве, строительстве, туризме, торговле и производстве. Такие договоры распространены и в развлекательной сфере, отметил в беседе с «Известиями» профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. По ГПХ работают аниматоры, гиды, инструкторы в спортзалах.

За нанятого по трудовому договору работодатель делает социальные взносы в ФСС. При этом обязательное социальное страхование на договоры подряда и ГПХ не распространяется. Из-за этого внештатный сотрудник не имеет права на пособия по временной нетрудоспособности или оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком и может рассчитывать только на пенсионное и медицинское страхование.

Для того чтобы работающий по ГПХ гражданин получил больничный, он сам должен сделать взнос в Фонд социального страхования, напомнил Александр Сафонов.

После введения единого тарифа уплаты страховых взносов для работодателей ситуация с социальными гарантиями изменится в лучшую сторону, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— Стоит надеяться, что даже если работодатели не будут заключать больше бессрочных договоров, то работники будут социально защищены. Это же можно отметить и в случае заключения договоров ГПХ при сезонной занятости. Ведь те, кто трудится в сезонных сферах, совсем не могли рассчитывать на социальную поддержку в случае временной нетрудоспособности, — сказала она «Известиям».

Нововведение позволит и увеличить выплаты пособий всем работающим по найму. По данным ПФР, к 2025 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет почти на 40,9% (по сравнению с ранее действовавшей моделью) и составит 66 300 рублей. Максимальная сумма пособия по беременности и родам станет выше на 40,8%, достигнув 763 700 рублей за 140 календарных дней, а максимальное пособие по временной нетрудоспособности увеличится на 40,8% — до 165 800 рублей. А вот основной тариф страховых взносов для работодателей с 2023 года составит 30% от фонда оплаты труда.

Снизить нагрузку

Введение единого тарифа уплаты страховых взносов будет выгодно и самому бизнесу, считают эксперты.

Сейчас работодатели формируют отдельные расчеты по каждому виду социального страхования, отдельные платежи и предоставляют отчётность как в ПФР, так и в ФСС. Благодаря введению единого тарифа процедура уплаты страховых взносов существенно упростится. Достаточно будет раз в месяц сформировать один расчет и направить один платёж. Дальше он автоматически будет распределяться в установленной пропорции по разным видам страхования. В итоге бизнес получит «единое окно» для социальных расчётов и взносов, что упростит документооборот и снизит риски возможных бухгалтерских ошибок и штрафов.

— Благодаря изменениям у работодателей уйдет стимул вступать с гражданами в неформальные трудовые отношения, поскольку теперь необходимо будет уплачивать все страховые взносы, полагающиеся как по трудовым договорам, так и по ГПХ, — сообщила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что новая мера снизит нагрузку на бухгалтеров и финансовых работников.

— Помимо этого, будут созданы единые клиентские центры. Гражданину не придётся задумываться, в какие фонды обращаться за той или иной услугой. Приведу пример: раньше один фонд предоставлял человеку путёвку в санаторий, а другой оплачивал проезд туда и обратно. Это достаточно странная схема. Теперь человек сможет получать услуги в одном месте, — подчеркнула депутат.

Плюсы от перехода к единой системе тарификации в социальном страховании жители страны смогут ощутить уже в скором будущем, уверен научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

— Переход на единый тариф снимает любые разночтения и возможность волюнтаристских решений. Самое главное — система становится более справедливой: люди, выполняющие одинаковую работу, получают одинаковое воздаяние и равные права в независимости от своих юридических отношений с работодателем, — пояснил эксперт «Известиям».

По его словам, возможность граждан получать больше социальных выплат имеет не менее важное значение.

— Стабильность и развитие рыночной экономики держатся на платежеспособном спросе — благосостоянии граждан. А новая норма, обеспечивая большую социальную защищенность, тем самым гарантирует и соответствующий уровень жизни, — отметил Дмитрий Журавлёв.

Он добавил, что новое решение позволит охватить правом на декретный отпуск всех женщин, что, в свою очередь, положительно скажется на рождаемости.

Закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России был подписан 14 июля. Правительство внесло в Госдуму инициативу об объединении фондов в мае. Временно исполняющий обязанности председателя правления ПФР Сергей Чирков заявлял в октябре, что бюджет объединенного фонда превысит 13,5 трлн рублей. Сумма формируется исходя из всех направлений, которые реализуют два фонда, — это пенсии, материнский капитал, выплаты беременным, выплаты по несчастным случаям и другие.

Работа по переводу клиентских центров ПФР и ФСС в формат «одного окна» началась заранее. Так, во многих регионах России уже запущены пилотные проекты, когда специалисты двух фондов совместно оказывают услуги. С июня практически во всех офисах ПФР и ФСС граждане могут оформить выдачу технических средств реабилитации для инвалидов, путевку в санаторий, изменить способ получения пенсии и заказать справку о праве на предпенсионные льготы.