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Военкор «Известий» показал последствия удара по Еленовке в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал 8 января кадры последствий удара по поселку Еленовка в пригороде Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В результате прямых попаданий оказались полуразрушенными автомагазин и заправка.

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«Осколками также повреждены и линии электропередачи (ЛЭП), которые сейчас восстанавливают, чтобы восстановить электроснабжение района», — рассказал журналист.

По словам одного из специалистов, восстанавливающих ЛЭП, ему приходилось во время работы попадать под обстрелы украинских войск.

«Только приезжаешь что-то делать — начался обстрел. Всё, залегли. Отлежались, в снегу или в воде — без разницы. Работаем, куда деваться», — рассказал он.

Украинские войска обстреляли Еленовку с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) минувшей ночью, в районе 02:00. Всего было выпущено шесть ракет.

Незадолго до этого украинские артиллеристы выпустили в сторону Еленовки четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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