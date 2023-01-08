Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками Старобешевской тепловой электростанции (ТЭС) в поселке Новый Свет Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили 8 января в экстренных службах.

Украинские войска обстреляли ТЭС ранее в воскресенье из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате электростанция получила повреждения. Сообщалось, что под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы.

«Тело одной погибшей женщины извлекли из-под завалов на станции», — передает сообщение ТАСС.

Также, согласно данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), повреждения в результате обстрела получила еще одна ТЭС, расположенная в Зугрэсе в ДНР.

Украинские войска нанесли утром удар по этому населенному пункту из оперативно-тактического комплекса (ОТК) «Точка-У».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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