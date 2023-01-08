Старобешевская ТЭС в ДНР повреждена после удара украинских войск

Старобешевская тепловая электростанция (ТЭС) в поселке Новый Свет в Донецкой Народной Республике (ДНР) повреждена в результате удара украинских войск с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили 8 января власти региона.

По предварительным данным, под завалами могут быть люди.

«На месте обстрела работают экстренные службы, разбирают завалы. Предположительно, минимум два человека — сотрудники станции — могут находиться под обломками», — цитирует ТАСС представителя администрации Старобешевского района.

Также Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщил, что еще одна ТЭС получила повреждения в результате обстрела населенного пункта Зугрэс в ДНР.

«Населенный пункт Зугрэс — зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС», — указано в Telegram-канале СЦКК.

В администрации города в то же время уточняют, что ТЭС была атакована из «Точки-У», ракета которой была сбита.

Ранее в воскресенье сообщалось, что боевики ВФУ обстреляли город Зугрэс в ДНР из оперативно-тактического комплекса (ОТК) «Точка-У». Удар был нанесен в 7:00 мск. В сторону Зугрэса была выпущена одна ракета.

ВСУ в воскресенье также обстреляли Еленовку в ДНР с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив в 2:05 мск шесть ракет. Кроме того, незадолго до этого украинские артиллеристы выпустили в сторону Еленовки четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Накануне в СЦКК подсчитали, что в течение 7 января ВСУ выпустили 178 снарядов различного калибра по территории ДНР. За прошедшие судки о прилетах сообщали в Донецке, а также в поселениях Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.

В результате ударов пострадали мирные жители и были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

При этом днем 6 января по поручению президента России Владимира Путина вступил в силу режим прекращения огня, который действовал до 24:00 7 января. Такое решение было связано с празднованием Рождества на территории обеих стран.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о перемирии. По его словам, оно являлось предлогом для усиления позиций РФ на линии фронта.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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