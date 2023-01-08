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НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово

Вучич заявил, что НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отказала Белграду в запросе на введение контингента полиции и армии в Косово. Об этом заявил 8 января президент Сербии Александр Вучич.

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«Они в своем тщательно составленном письме правительству Сербии, которое и я получил, написали, что нет потребности для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию, при этом сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН», — сказал Вучич в эфире TV Pink.

По его словам, данный ответ был ожидаемый и предсказуемый.

Ранее Вучич сообщал о передаче такого запроса.

1 января «премьер» самопровозглашенной республики Альбин Курти также заявлял, что Косово хочет увеличить численность солдат НАТО «для укрепления мира и безопасности во всем регионе Западных Балкан». Он отмечал, что увеличение числа солдат в миротворческих силах НАТО KFOR поддержит оборонительные усилия.

В Косово дислоцировано около 3,8 тыс. солдат KFOR — международных сил под руководством НАТО, в том числе около 70 военнослужащих из ФРГ. Предполагалось, что в регион могут направить еще 400 немецких военнослужащих.

28 декабря Вучич призвал этнических сербов прекратить протесты против властей Приштины и убрать возведенные баррикады. Он отметил, что Сербия получила гарантии от США и ЕС, что «никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться».

По его словам, Сербия также получила гарантии и от сил безопасности самого Косово. Там пообещали, что не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО (KFOR) и представителей местного населения.

В тот же день Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку в период обострения ситуации с Косово и Метохией.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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