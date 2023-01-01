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Власти Косово выступили за увеличение численности контингента НАТО

В Косово призвали увеличить контингент НАТО, чтобы укрепить безопасность
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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Косово хочет увеличить численность солдат НАТО «для укрепления мира и безопасности во всем регионе Западных Балкан». Об этом 1 января в интервью газете Die Welt заявил «премьер» самопровозглашенной республики Альбин Курти.

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«Значительное увеличение численности солдат и боевой техники НАТО в нашей стране повысит безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан», — сказал Курти.

Он добавил, что Косово в настоящее время увеличивает расходы на оборону и количество своих солдат и резервистов.

«Увеличение числа солдат в миротворческих силах НАТО KFOR поддержит наши оборонительные усилия», — подчеркнул политик.

В Косово дислоцировано около 3,8 тыс. солдат KFOR — международных сил под руководством НАТО, в том числе около 70 военнослужащих из ФРГ. Предполагается, что в регион могут направить еще 400 немецких военнослужащих.

Ранее, 30 декабря, стало известно, что все баррикады, которые ранее возвели сербы на севере Косово и Метохии, разобраны.

За день до этого президент Сербии Александр Вучич поблагодарил РФ за политическую поддержку в период обострения ситуации с Косово и Метохией. Кроме того, он призвал этнических сербов прекратить протесты против властей Приштины и убрать возведенные баррикады.

27 декабря сербский министр обороны Милош Вучевич рассказал о том, что президент республики отдал приказ привести армию в высшую степень боевой готовности. Он добавил, что сербская армия, предотвращая насилие и террор, защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также защищает всех граждан Сербии.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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