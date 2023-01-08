Bloomberg заявило о сокращении сотрудников Twitter в Дублине и Сингапуре

Компания Twitter, которую возглавляет американский бизнесмен Илон Маск, продолжает сокращение сотрудников. Об этом 7 января сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, очередная волна увольнений коснулась сотрудников офисов Twitter в Дублине и Сингапуре.

Отмечается, что по меньшей мере 12 человек были уволены в пятницу, 6 января. При этом сокращения затронули сотрудников отдела по борьбе с дезинформацией.

Ранее, 18 ноября, юрист AVG Legal Алексей Гавришев спрогнозировал проблемы для Маска из-за его подхода к управлению Twitter. По его словам, в связи с перегрузкой способности сотрудников компании будут падать и поэтому Маску предстоит найти способ удержать оставшихся работников и найти необходимое число новых.

В тот же день газета The New York Times сообщила, что около 1,2 тыс. работников уволилось из Twitter по собственному желанию за последние дни. Всего в конце октября число штатных сотрудников составляло 7,5 тыс. человек, но после массовых увольнений оно сократилось до 3,7 тыс.

16 ноября Маск предложил сотрудникам компании готовиться к увеличению объемов работы в ближайшее время либо уволиться. Бизнесмен также указал, что Twitter «должен стать чрезвычайно хардкорным» в будущем.

После приобретения Маском Twitter в СМИ стали регулярно появляться сообщения о сокращениях сотрудников в компании.

7 ноября сообщалось, что Twitter уволил более 90% сотрудников, работающих в офисах компании в Индии.

Bloomberg со ссылкой на источники в Twitter 6 ноября сообщило, что руководство соцсети обратилось к сотрудникам, уволенным «по ошибке», с просьбой вернуться в компанию.

До этого, 30 октября, The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что новый глава компании распорядился начать увольнения. Отмечалось, что это делалось, чтобы избежать выплаты компанией субсидий на акции компании в качестве компенсации. Однако 31 октября Маск назвал ложью сообщение газеты.

Помимо этого, газета The Washington Post также писала, что новый руководитель Twitter планирует уволить 75% сотрудников. Позже и эту информацию опровергли.