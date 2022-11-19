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Из Twitter уволились 1200 человек за последние дни
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Из Twitter уволились 1200 человек за последние дни

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Около 1,2 тыс. работников уволилось из Twitter по собственному желанию за последние дни. Об этом 18 ноября сообщила газета The New York Times.

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Эту информацию подтвердили три источника в компании. Всего в конце октября число штатных сотрудников составляло 7,5 тыс. человек, но после массовых увольнений оно сократилось до 3,7 тыс.

Массовые увольнения связаны с ультиматумом нового владельца Twitter Илона Маска, который потребовал увеличить интенсивность работы или покинуть компанию, а также запретил работать удаленно.

По данным The New York Times, число сотрудников может еще измениться, так как не все работники должным образом успели уведомить отдел кадров о своем уходе.

Ранее, 18 ноября, юрист AVG Legal Алексей Гавришев спрогнозировал проблемы для Маска из-за его подхода к управлению Twitter. По его словам, в связи с перегрузкой способности сотрудников компании будут падать и поэтому Маску предстоит найти способ удержать оставшихся работников и найти необходимое число новых.

16 ноября Маск предложил сотрудникам компании готовиться к увеличению объемов работы в ближайшее время либо уволиться. Бизнесмен также указал, что Twitter «должен стать чрезвычайно хардкорным» в будущем.

Ранее, 9 ноября, Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей». На следующий день бизнесмен допустил возможность банкротства социальной сети, если в следующем году она не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за жесткое цензурирование.

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