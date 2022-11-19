Из Twitter уволились 1200 человек за последние дни

Около 1,2 тыс. работников уволилось из Twitter по собственному желанию за последние дни. Об этом 18 ноября сообщила газета The New York Times.

Эту информацию подтвердили три источника в компании. Всего в конце октября число штатных сотрудников составляло 7,5 тыс. человек, но после массовых увольнений оно сократилось до 3,7 тыс.

Массовые увольнения связаны с ультиматумом нового владельца Twitter Илона Маска, который потребовал увеличить интенсивность работы или покинуть компанию, а также запретил работать удаленно.

По данным The New York Times, число сотрудников может еще измениться, так как не все работники должным образом успели уведомить отдел кадров о своем уходе.

Ранее, 18 ноября, юрист AVG Legal Алексей Гавришев спрогнозировал проблемы для Маска из-за его подхода к управлению Twitter. По его словам, в связи с перегрузкой способности сотрудников компании будут падать и поэтому Маску предстоит найти способ удержать оставшихся работников и найти необходимое число новых.

16 ноября Маск предложил сотрудникам компании готовиться к увеличению объемов работы в ближайшее время либо уволиться. Бизнесмен также указал, что Twitter «должен стать чрезвычайно хардкорным» в будущем.

Ранее, 9 ноября, Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей». На следующий день бизнесмен допустил возможность банкротства социальной сети, если в следующем году она не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за жесткое цензурирование.