Юрист спрогнозировал трудности для Илона Маска при руководстве Twitter

Американский бизнесмен и новый владелец Twitter Илон Маск должен понимать, что в связи с перегрузкой способности сотрудников компании будут падать и ему предстоит еще удержать оставшихся работников и найти необходимое количество новых. Такое мнение в пятницу, 18 ноября, в беседе с «Известиями» выразил юрист AVG Алексей Гавришев.

Как отметил специалист, Маск хочет достичь высокой эффективности Twitter в кратчайшие сроки и для этого ему требуется качество работы каждого сотрудника «от и до», а также переработки.

«Однако работодатель должен понимать, что человеческие способности в качестве выполнения работ будут падать в связи с перегрузкой, а согласно имеющимся данным, компания уже сильно обеспокоена тем, что после заявления Маска многие сотрудники решили покинуть компанию, и теперь новому владельцу предстоит, во-первых, удержать оставшихся сотрудников, а во-вторых, найти необходимое количество новых сотрудников», — подчеркнул Гавришев.

Согласно положениям закона о справедливых трудовых стандартах (FLSA), сотрудники должны получать сверхурочную плату в размере половины ставки, если работали более чем 40 часов в течение рабочей недели. При этом закон не ограничивает количество часов, которые сотрудники в возрасте 16 лет и старше могут отработать в течение рабочей недели.

16 ноября Маск предложил сотрудникам компании готовиться к увеличению объемов работы в ближайшее время либо уволиться. Бизнесмен также указал, что Twitter «должен стать чрезвычайно хардкорным» в будущем.

При этом, как сообщает The New York Times, после обращения Маска из Twitter уволились сотни сотрудников, предпочтя трехмесячное пособие переработкам. Бизнесмен также разослал письма о политике удаленной работы компании. По данным NYT, Маск готов смягчить свою позицию, согласно которой сотрудникам запрещается работать из дома.

Ранее, 9 ноября, Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей». На следующий день бизнесмен допустил возможность банкротства социальной сети, если в следующем году она не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за жесткое цензурирование.