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The Washington Post узнала об ультиматуме Маска сотрудникам Twitter

TWP: Маск предложил сотрудникам Twitter готовиться к росту объемов работы или увольняться
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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Американский бизнесмен и новый владелец Twitter Илон Маск предложил сотрудникам компании готовиться к увеличению объемов работы в ближайшее время либо уволиться. Об этом написала газета The Washington Post в среду, 16 ноября.

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«В среду утром Илон Маск выдвинул ультиматум сотрудникам Twitter: перейти на новый «хардкорный» Twitter или покинуть компанию с выходным пособием», — говорится в статье.

Сотрудникам компании сказали, что они должны подписать обязательство остаться в компании либо уволиться.

«Если вы уверены, что хотите стать частью нового Twitter, пожалуйста, нажмите «Да» по ссылке ниже», — говорится в электронном письме, отправленным всем работающим в организации, пишут авторы материала.

В сообщении говорится, что любой, кто не подпишет обязательство к 17:00 завтрашнего дня, получит трехмесячное выходное пособие.

Отмечается также, что в электронном письме, которое было получено The Washington Post, Маск написал, что Twitter «должен стать чрезвычайно хардкорным» в будущем.

«Это будет означать долгие часы работы с высокой интенсивностью. Только исключительная работа будет считаться проходным баллом», — написал Маск.

По словам авторов статьи, ожидается, что это требование Маска к сотрудникам в сочетании с новой политикой, предписывающей возвращение в офис с удаленной работы, приведет к еще большему увольнению из компании, штат которой Маск уже сократил вдвое.

Ранее, 9 ноября Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей». На следующий день бизнесмен допустил возможность банкротства социальной сети, если в следующем году она не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформу, которую часто критиковали за жесткое цензурирование.

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