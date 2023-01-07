Юрист посоветовал при ошибочном получении денег решать вопрос через банк

Заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич 7 января рассказал, что делать с ошибочным переводом денег на карту.

В беседе с агентством «Прайм» он подчеркнул, что если на банковский счет поступили деньги неизвестного происхождения, главное — ничего с ними не делать до прояснения ситуации. Поскольку они не являются вашей собственностью.

По словам эксперта, в случае, если перевод пришел не от мошенников, в ближайшее время отправитель поймет, что допустил ошибку и оформит возврат через банк. Поэтому при растрате переведенных средств или отказе их возвращать, вас смогут обвинить в краже.

Также Янкевич посоветовал обратиться в банк и сообщить об ошибке, для этого необходимо оставить заявку на возврат денежных средств на счет отправителя. Это можно сделать по телефону, в отделениях кредитных организаций или через онлайн-чат с сотрудником. До момента рассмотрения заявки и ее проверки с деньгами делать ничего не нужно, отметил юрист.

При этом, если после ошибочного перевода вам начинает писать или звонить отправитель, эксперт рекомендует посоветовать звонившему обратиться к банку.

«Если требования вернуть деньги становятся всё настойчивее и агрессивнее, скорее всего, вы стали мишенью злоумышленников», — уверяет юрист.

В таком случае Янкевич уточнил, что необходимо заблокировать номер звонившего и обратиться в банк. Только так можно обезопасить себя от подозрений полиции касательно участия в преступной схеме.

Ранее, 20 декабря, руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил о звонках мошенников сразу после получения банковской карты. По словам эксперта, как правило, в разговоре звучат логичные и ожидаемые от сотрудника банка вопросы. Поэтому немногие сразу понимают, что звонит мошенник.