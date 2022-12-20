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Россиян предупредили о мошенничестве после получения банковской карты

Киберэксперт Сизов предупредил о звонках мошенников сразу после получения банковской карты
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов 20 декабря рассказал об очередной схеме мошенничества.

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В беседе с агентством «Прайм» Сизов уточнил, что злоумышленники используют для обмана даже новостную повестку и бытовые истории.

«Полностью обезопасить себя от схем мошенников практически невозможно — всегда остается вероятность совпадения факторов, когда люди становится максимально уязвимыми», — отметил эксперт.

В качестве примера Сизов привел ситуацию, когда человек заказал в банке новую карту и ожидает курьерскую доставку. После получения карты ему поступает звонок от якобы представителя банка, чтобы ее активировать. По словам эксперта, как правило, в разговоре звучат логичные и ожидаемые от сотрудника банка вопросы. Поэтому немногие сразу понимают, что звонит мошенник.

Как отметил специалист, именно в таких ситуациях, когда бдительность притупляется, человек становится наиболее уязвим.

Ранее, 16 декабря, стало известно, что вредоносные боты начали воровать бонусы с карт клиентов российских банков, чтобы купить на них популярные товары в период высокого спроса. По словам директора по развитию специальных сервисов компании «РТК-Солар» Игоря Сергиенко, бонусные баллы активно продаются на черном рынке уже не первый год, это целый сегмент криминального бизнеса.

9 декабря жительница Твери стала жертвой мошенников, 36-летняя женщина лишилась 2,1 млн рублей. Потерпевшая рассказала, что ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и говорили, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит и списать деньги со счета. Для сохранения средств, по их словам, нужно было установить специальное приложение, что женщина и сделала. Через приложение злоумышленники получили доступ к телефону потерпевшей. В результате с ее карты были списаны деньги.

До этого, 21 ноября, в Центробанке (ЦБ) предупредили о новой схеме телефонных мошенников. Злоумышленники стали обзванивать держателей банковских карт от имени полицейских, сообщая о якобы утечке данных. Под этим предлогом у потенциальных жертв выспрашивают конфиденциальную информацию, чтобы похитить деньги.

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