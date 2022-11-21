Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники стали обзванивать держателей банковских карт от имени полицейских, сообщая о якобы утечке данных. Под этим предлогом у потенциальных жертв выспрашивают конфиденциальную информацию, чтобы похитить деньги, предупреждают в Центробанке (ЦБ).

«Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Вначале лжеполицейский сообщает, что по поручению Центрального банка расследует дело о массовой утечке банковских данных, в числе которых могут быть и сведения о гражданине», — заявили в ЦБ.

Затем мошенники предлагают свериться с базой утечек, чтобы привлечь собеседника в качестве потерпевшего, и выспрашивают у него данные карты, в том числе трехзначный код на оборотной стороне. При этом в мессенджер или по электронной почте могут направить фото поддельного документа о проведении оперативно-разыскных мероприятий, чтобы убедить в правдоподобности истории.

В Центробанке напомнили, что данные банковской карты нужны только мошенникам. Сотрудники банков и правоохранительных органов их не спрашивают, а также не направляют фото удостоверений или какие-либо другие документы. В случае подозрения на обман, разговор лучше прервать, советует регулятор.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что жительница Воронежа стала жертвой мошенников, отправив им 14 млн рублей. В пресс-службе Главного управления МВД по Воронежской области рассказали, что за предыдущие сутки было зафиксировано семь случаев мошенничества с переводом денег на карты на общую сумму 15,9 млн рублей.