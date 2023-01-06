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Пушилин уличил во лжи гарантов Минских соглашений

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что основные страны — гаранты выполнения Минских соглашений публично расписались в своей лжи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Основные страны — гаранты выполнения Минских соглашений, заявившие о том, что переговорный процесс дал возможность усилить Украину и подготовить к конфликту с Россией, публично «расписались в своей лжи». Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во время беседы с сенатором Александром Вайнбергом, которую он опубликовал 6 января в своем Telegram-канале.

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Он напомнил о заявлении экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она специально не хотела выполнять Минские договоренности, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее.

«Она врала на самом высоком уровне, невзирая ни на что. А сейчас мы увидели историю, что еще сегодня буквально [экс-президент Франции Франсуа] Олланд <...> ее поддержал. По сути, это основные гаранты этих Минских соглашений. И теперь они в этом расписались», — сказал Пушилин.

Врио главы ДНР подчеркнул, что такие заявления лишили людей сомнений относительно правильности решения России о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

После сделанного Меркель высказывания о Минских соглашениях бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что изречения экс-канцлера ФРГ об истинных целях Минских соглашений пугают и уничтожают доверие к европейским политикам.

22 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Спустя несколько дней бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе указал, что Франция и Германия уже в 2014 и 2015 годах хорошо понимали, что действия США на Украине перерастут в полномасштабный конфликт между пророссийским и прозападным населением. Две страны дважды не смогли добиться от Украины выполнения Минских соглашений, так как НАТО и США совместно оказали влияние на власти Киева.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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