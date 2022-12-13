Заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают и уничтожают доверие к европейским политикам. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в ходе своего выступления на круглом столе в Вене, посвященном конфликту на Украине.

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине и чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом. Таким образом мы уничтожаем любое основание для доверия», — сказал он.

7 декабря Меркель заявила, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема при этом не решена.

Днем ранее бывший канцлер Германии заявила, что, перед тем как покинуть свой пост, она пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками и президентом России Владимиром Путиным.

Политик подчеркнула, что ее дипломатические усилия были обусловлены напряжением между Киевом и Москвой, нараставшим из-за подрыва Минских соглашений. Тем не менее добиться желаемого результата не удалось — этот провал она объяснила внешними препятствиями и собственным бессилием на закате карьеры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято по причине обострения обстановки в ЛНР и ДНР на фоне обстрелов со стороны ВСУ, а также для защиты России на фоне продвижения НАТО и милитаризации Украины.

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