Индия не пригласила Украину на следующий саммит G20

Индия не стала приглашать Украину на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели в сентябре 2023 года. Об этом 5 января сообщил официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи.

«Члены G20 и специально приглашенные страны, которые мы планируем пригласить, были объявлены. И я не думаю, что Украина в этом списке», — заявил Багчи во время брифинга.

Представитель МИД Индии отметил, что, если что-то изменится, то он сообщит об этом.

Последний на сегодняшний день саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября 2022 года. Российскую делегацию на нем представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский призывал исключить Россию из числа стран — участниц G20.

Украинского лидера допустили к выступлению по видеосвязи, несмотря на то, что Украина не входит в «большую двадцатку».

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, назвал призывы Киева не более чем «политическими упражнениями». Он подчеркнул, что исключить Россию из «большой двадцатки» невозможно.

17 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россию невозможно исключить из состава «большой двадцатки». Он отметил, что G20 — это более широкая группа стран, чем G7, которая работает по принципу консенсуса.