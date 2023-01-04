Президент Эстонии указал на отсутствие причин бороться с русским языком

Президент Эстонии Алар Карис 4 января интервью телеканалу ETV+ заявил, что не видит причин бороться с русским языком из-за ситуации на Украине.

Ведущий отметил, что после начала событий на Украине, в Эстонии стали появляться замечания, что нужно меньше учить русский язык и больше внимания уделять другим языкам.

Вместе с тем Карис указал, что не видит причин бороться с языком и русской литературой.

«Русский язык сам по себе — культурный язык. И русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить», — сказал президент.

В то же время он признал, что отношение к русскому языку меняется. От него отказываются украинцы. Однако, по мнению главы государства, это временное явление.

В декабре министр образования и науки Эстонии Тынис Лукас сообщил, что власти власти страны утвердили план действий по переходу русских школ на эстоноязычное образование до 2030 года.

Также ранее Лукас внес предложение отказаться от русского языка как второго иностранного. По его словам, преобладание русского языка в качестве второго иностранного якобы ненормально.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров призвал усилить поддержку россиян за рубежом из-за беспрецедентной русофобии.