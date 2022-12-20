Лавров призвал усилить поддержку россиян за рубежом из-за беспрецедентной русофобии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости нарастить усилия по поддержке соотечественников за рубежом в сегодняшних условиях.
Как говорится в распространенном во вторник, 20 декабря, сообщении МИД РФ по итогам заседания правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, Лавров отметил важность комплексной работы по защите прав и законных интересов, культурной идентичности в условиях «беспрецедентной русофобии и дискриминации» представителей российской зарубежной общины в ряде иностранных государств.
«По итогам обсуждения приняты решения о дополнительных шагах по линии ПКДСР по оказанию организациям диаспоры содействия в решении стоящих перед ними вопросов», — отмечается в сообщении на сайте МИДа.
В этот же день первый заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир Поздоровкин рассказал «Известиям», что проживающие за границей россияне направили около 11 тыс. жалоб на притеснения за рубежом в этом году.
По информации организации, среди основных жалоб — угрозы и оскорбления, отмена русской культуры и русского языка, а также отказ в предоставлении услуг. Среди других нарушений также часто встречается порча личного имущества, дискриминация на работе и в учебных заведениях.
Больше всего сигналов о русофобии исходит из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Германии, а также с Украины.
15 декабря в Фонде молодежных и студенческих инициатив рассказали, что россияне чаще всего сталкивались с дискриминацией в 2022 году в Великобритании, Польше и Германии в виде необоснованных отчислений из вузов (36%), нарушения прав туристов (25%), травли детей в школах и детсадах (18%), отказе в медпомощи (12%) и увольнений (9%).