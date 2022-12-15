Эксперты назвали основные сферы дискриминации россиян за рубежом

Россияне чаще всего сталкивались с дискриминацией в 2022 году в Великобритании, Польше и Германии — в виде необоснованных отчислений из вузов (36%), нарушении прав туристов (25%), травли детей в школах и детсадах (18%), отказе в медпомощи (12%) и увольнений (9%). Об этом «Известиям» 15 декабря рассказали в Фонде молодежных и студенческих инициатив («Студмолодежь»).

«За полгода работы проект получил более 350 обращений с просьбами о помощи по самым разным вопросам. Необоснованное отчисление из вузов и занижение оценок студентов из-за национальности стало самой популярной темой заявлений — 36% от общего числа», — сообщила «Известиям» руководитель фонда Анна Лапенко.

По ее словам, имеет место и травля русских детей в школах и детских садах — около 18% обращений. Около 9% жалоб касаются увольнений, отказов в трудоустройстве, повышении из-за национальной принадлежности либо по политическим взглядам, рассказали в фонде.

Также участились случаи дискриминации российских туристов — они составляют около 25%, и около 12% россиян также заявили об отказе в получении медицинской помощи.

По данным фонда, чаще всего жалобы поступали из Великобритании (60), Польши (59), Германии (52), Чехии (46), Франции (32), Финляндии (29), Италии (24). Уточняется, что официальных обращений из США в фонд не поступало, однако на личных встречах студенты рассказали о дискриминации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В притеснении и обиде: где и как дискриминировали россиян в 2022 году