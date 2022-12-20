Около 11 тыс. жалоб на дискриминацию поступило от россиян в 2022 году

Проживающие за границей россияне направили около 11 тыс. жалоб на притеснения за рубежом в этом году. Об этом «Известиям» рассказал первый заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир Поздоровкин.

Причем это почти на четверть больше прошлогоднего показателя — тогда он достиг 9 тыс., уточнили в фонде.

«В настоящее время можно говорить о резко возросшем количестве нарушений прав соотечественников вследствие беспрецедентного уровня русофобии, проводимой коллективным Западом. Очевидно, что с началом Россией процесса коренного изменения миропорядка, давление на нашу страну будет только нарастать. Как и на российских соотечественников, проживающих за рубежом, и, прежде всего, в недружественных странах. Если в 2021 от соотечественников в фонд и его партнерам поступило 9 тыс. обращений, то в текущем году это количество приближается к 11 тыс.», — сказал Поздоровкин.

По информации организации, среди основных жалоб — угрозы и оскорбления, отмена русской культуры и русского языка, а также отказ в предоставлении услуг. Среди других нарушений также часто встречается порча личного имущества, дискриминация на работе и в учебных заведениях, политизированные уголовные преследования и даже нападения и избиения, уточнили в фонде. Причем больше всего сигналов о русофобии исходит из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Германии, а также с Украины. В отдельных странах подтвердили «Известиям» факты ущемления прав россиян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Книга притеснений: живущие за рубежом россияне направили 11 тыс. жалоб