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Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Украине ЗРК Patriot

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Damian Burzykowski
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Подготовка к передаче Киеву американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot уже началась, они будут развернуты в максимально короткие сроки. Об этом 4 января заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Он назвал решение США о предоставлении Украине системы Patriot, о котором в декабре договорились президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский, революционным.

«Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась», — заявил Кулеба в ходе онлайн-брифинга.

2 января на сайте журнала Military Watch появилась публикация, в которой эксперты Исследовательской службы конгресса США высказали мнение, что, если поставки ЗРК Patriot Киеву начнутся в первой половине 2023 года, то украинские войска не смогут использовать эти вооружения до 2024 года.

Кроме того, поскольку США намерены поставить Украине только одну батарею ЗРК, у специалистов вызывает вопросы ее эффективности. Также непонятно, откуда будет передано американское вооружение.

28 декабря экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ЗРК Patriot не спасут Украину от поражения. По его словам, комплекс очень хрупкий и дорогой в использовании. Кроме того, он практически бесполезен против низколетящих беспилотников и крылатых ракет.

Как отметил 22 декабря президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

О том, что США поставят Киеве ЗРК Patriot, стало известно 21 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров с президентом США Джо Байденом.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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