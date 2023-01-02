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Сюжет:

СМИ заявили о неспособности Киева использовать ЗРК Patriot в 2023 году

Military Watch: Украина не сможет использовать американские ЗРК Patriot до 2024 года
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Karolis Kavolelis
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Если поставки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву начнутся в первой половине 2023 года, то Вооруженные силы Украины не смогут использовать эти вооружения до 2024 года. Об этом 2 января говорится в публикации на сайте журнала Military Watch.

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По данным экспертов, подготовка ремонтных бригад на местах займет около 53 недель.

«Предстоит обширная подготовка, прежде чем на Украине будет налажена действующая система Patriot на местах», — приводит журнал ссылку на доклад Исследовательской службы Конгресса США.

Кроме того, поскольку США намерены поставить Украине только одну батарею ЗРК, у специалистов вызывает вопросы ее эффективности.

Также непонятно, откуда будет передано американское вооружение.

«Батарея и связанные с ней перехватчики, направляемые на Украину, могут быть взяты из существующих армейских частей и запасов в Вооруженных силах США», — предупредили авторы публикации.

Это может создать потенциальные риски в регионе, где ЗРК снимут с дежурства, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 28 декабря, экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что эта поставка не спасет Украину от поражения. По его словам, поставки этого вооружения не обострят конфликт, так как комплекс очень хрупкий и дорогой в использовании. Кроме того, он практически бесполезен против низколетящих беспилотников и крылатых ракет.

Президент России Владимир Путин отметил, что американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

О том, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot, стало известно 21 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров с президентом США Джо Байденом.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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