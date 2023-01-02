СМИ заявили о неспособности Киева использовать ЗРК Patriot в 2023 году

Если поставки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву начнутся в первой половине 2023 года, то Вооруженные силы Украины не смогут использовать эти вооружения до 2024 года. Об этом 2 января говорится в публикации на сайте журнала Military Watch.

По данным экспертов, подготовка ремонтных бригад на местах займет около 53 недель.

«Предстоит обширная подготовка, прежде чем на Украине будет налажена действующая система Patriot на местах», — приводит журнал ссылку на доклад Исследовательской службы Конгресса США.

Кроме того, поскольку США намерены поставить Украине только одну батарею ЗРК, у специалистов вызывает вопросы ее эффективности.

Также непонятно, откуда будет передано американское вооружение.

«Батарея и связанные с ней перехватчики, направляемые на Украину, могут быть взяты из существующих армейских частей и запасов в Вооруженных силах США», — предупредили авторы публикации.

Это может создать потенциальные риски в регионе, где ЗРК снимут с дежурства, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 28 декабря, экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что эта поставка не спасет Украину от поражения. По его словам, поставки этого вооружения не обострят конфликт, так как комплекс очень хрупкий и дорогой в использовании. Кроме того, он практически бесполезен против низколетящих беспилотников и крылатых ракет.

Президент России Владимир Путин отметил, что американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

О том, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot, стало известно 21 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров с президентом США Джо Байденом.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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