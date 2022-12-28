В США заявили о бессмысленности поставок ЗРК Patriot на Украину

Зенитно ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не спасут Украину от поражения. Об этом 28 декабря заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

По его словам, поставки ЗРК Patriot не обострят конфликт, так как комплекс очень хрупкий и дорогой в использовании. Кроме того, он практически бесполезен против низколетящих беспилотников и крылатых ракет.

«Самое большое, что они могут сделать, — точечно обеспечить безопасность отдельных мест повышенного значения, таких как штаб-квартира или центр управления», — пояснил Макгрегор, добавив, что защитить целые города Patriot не в силах.

Россия, в свою очередь, имеет большой опыт противодействия таким комплексам, поэтому Patriot не помешает Москве, считает полковник.

Он добавил, что Западу все сложнее скрывать тяжелое положение Украины, которая, вне зависимости от помощи НАТО, проиграет уже в ближайшем будущем.

О том, что США поставят Киеву ЗРК Patriot, стало известно 21 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров с президентом США Джо Байденом.

26 октября портал Military Watch отметил, что ЗРК Patriot не сделают ПВО Украины эффективнее. Издание сообщило, что Киев получит малое количество ЗРК, у которого имеется сомнительный послужной список.

При этом 23 декабря экс-генерал США Марк Хертлинг усомнился в скором применении Украиной ЗРК Patriot. Он заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуются месяцы подготовки для использования комплексов.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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