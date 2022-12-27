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Сюжет:

В США признали неэффективность ЗРК Patriot против российских ракет

Military Watch: ЗРК Patriot не сделает противовоздушную оборону Украины эффективнее
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Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
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Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не сделает противовоздушную оборону (ПВО) Украины эффективнее. Об этом 26 октября сообщил портал Military Watch.

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«ЗРК с большим трудом справлялся с самодельными ракетами и советскими ракетами Р-17 1960-х годов, поэтому его способность нейтрализовать российские ракеты XXI века вызывает серьезные сомнения», — говорится в статье.

Издание отмечает, что Украина получит малое количество ЗРК, у которого имеется сомнительный послужной список. Кроме того, потенциальная неудача Patriot может поставить под угрозу возможность дальнейших продаж комплекса в другие страны.

О том, что США поставят Киеву ЗРК Patriot, стало известно 21 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.

23 декабря отставной офицер американской разведки Скотт Риттер предположил, что версия ЗРК Patriot, которую Белый дом поставит Киеву, будет устаревшей и неспособной сбивать современные ракеты.

Также в тот день экс-генерал США Марк Хертлинг усомнился в скором применении Украиной ЗРК Patriot. Он заявил, что Вооруженным силам Украины потребуются месяцы подготовки для использования комплексов.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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