Экс-офицер разведки США заявил об обмане Байденом Зеленского по ЗРК Patriot
Белый дом поставит Киеву устаревшую версию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, неспособную сбивать современные ракеты. Об этом 23 декабря YouTube-каналу Through the eyes of заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.
Он отметил, что система Patriot — старое вооружение, которое было модернизировано.
«Я не думаю, что украинцы получат улучшенную версию, думаю, им отдадут старую модель, у которой меньше возможностей», — уточнил разведчик.
Patriot плохо себя зарекомендовали во время двух иракских кампаний американской армии (в 1991 и 2003 годах), напомнил он. Офицер подчеркнул, что комплексы не смогли перехватить даже устаревшие советские ракеты «Скад», стоявшие на вооружении у Багдада.
Риттер добавил, что в 2003 году Patriot сбили больше американских и союзных истребителей, чем иракских снарядов. По его мнению, Patriot не выживут на современном поле боя.
«Она (система. — Ред.) не была разработана для выживания на таком поле боя, как Украина», — заключил он.
В субботу, 24 декабря, в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что системы Patriot представляют собой проблему только в новейшей модификации. При этом отмечается, что новейшую модель комплекса РАС-3 пока никто в бою не видел.
22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев.
В тот же день президент России Владимир Путин сказал, что американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву лишь затянут конфликт.
Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.
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