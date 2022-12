Белый дом поставит Киеву устаревшую версию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, неспособную сбивать современные ракеты. Об этом 23 декабря YouTube-каналу Through the eyes of заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.

Он отметил, что система Patriot — старое вооружение, которое было модернизировано.

«Я не думаю, что украинцы получат улучшенную версию, думаю, им отдадут старую модель, у которой меньше возможностей», — уточнил разведчик.

Patriot плохо себя зарекомендовали во время двух иракских кампаний американской армии (в 1991 и 2003 годах), напомнил он. Офицер подчеркнул, что комплексы не смогли перехватить даже устаревшие советские ракеты «Скад», стоявшие на вооружении у Багдада.

Риттер добавил, что в 2003 году Patriot сбили больше американских и союзных истребителей, чем иракских снарядов. По его мнению, Patriot не выживут на современном поле боя.

«Она (система. — Ред.) не была разработана для выживания на таком поле боя, как Украина», — заключил он.

В субботу, 24 декабря, в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что системы Patriot представляют собой проблему только в новейшей модификации. При этом отмечается, что новейшую модель комплекса РАС-3 пока никто в бою не видел.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев.

В тот же день президент России Владимир Путин сказал, что американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву лишь затянут конфликт.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

