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Экс-офицер разведки США предсказал крах систем ПВО Patriot на Украине

Экс-офицер разведки США Риттер: система ПВО Patriot не выживет на Украине
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Фото: Global Look Press/Damian Burzykowski
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США решили передать Украине, не выживут на современном поле боя. Об этом заявил 23 декабря заявил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.

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Как он отметил в ходе беседы на YouTube-канале Through the eyes of, Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Риттер припомнил боевые действия США в Ираке в 2003 году, когда система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

«Это старая система, которая не может выжить на современном поле боя. Она не была разработана для выживания на таком поле боя как Украина», — отметил он.

Ранее в субботу, 24 декабря, в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что системы Patriot представляют собой проблему только в новейшей модификации. При этом отмечается, что новейшую модель комплекса РАС-3 пока никто в бою не видел.

Также 23 декабря директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов допустил, что к управлению американскими зенитными-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot могут подключить военнослужащих НАТО.

По оценке эксперта, поставки комплекса Patriot на Украину могут означать прямое вмешательство в конфликт военнослужащих стран НАТО.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев.

В тот же день президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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