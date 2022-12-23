СМИ сообщили о планах Пентагона обучать ВСУ работе с Patriot в США

Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot на военной базе в США. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщило американское издание Politico.

В министерстве обороны США отказались от комментариев по этому поводу.

Отмечается, что с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса Вашингтон еще ни разу не проводил обучение украинских военных у себя в стране.

По информации источников издания, обучение работе с ЗРК Patriot займет несколько месяцев. Сейчас в Пентагоне ведутся активные разговоры о том, все ли тренировки стоит провести в США или часть из них можно будет устроить на американской военной базе в Европе.

Наиболее вероятным местом обучения пока рассматривают базу в Форт Силле, штат Оклахома, поскольку там находится большинство инструкторов и сложных симуляторов. А проведение тренировок в Европе сопровождалось бы большими сложностями с логистикой.

Источники из американского оборонного ведомства добавили, что Вашингтон планирует передать Киеву ЗРК из своих арсеналов в США, а не, например, передать батареи, дислоцированные на Ближнем Востоке или в Европе. Причина в том, что это могло бы вызвать вопросы, поскольку ЗРК пользуются большим спросом по всему миру, в частности в Саудовской Аравии.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что одна система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot стоит $450–550 млн, а одна ракета к ней — около $4 млн.

21 декабря в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

До этого, 15 декабря, председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит сообщал, что украинская сторона не сможет использовать ЗРК Patriot минимум полгода. По его словам, для обслуживания одной установки Patriot может понадобиться команда из 90 человек, а на обучение такого количества людей уходят месяцы.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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