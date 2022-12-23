Эксперт допустил привлечение солдат НАТО к управлению Patriot на Украине

К управлению американскими зенитными-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, которые вошли в новый пакет военной помощи Киеву, могут подключить военнослужащих НАТО. Такое предположение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» 23 декабря высказал директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) в Балашихе Юрий Кнутов.

Он сообщил, что комплекс Patriot — это достаточно сложная система вооружений и для обслуживания одного такого комплекса требуется от 70 до 90 человек. По его словам, на обучение обслуживания комплекса необходимо около полугода. Один-два месяца, за которые, как сообщалось, планируют обучить украинских военных, будет явно недостаточно, подчеркнул эксперт.

«Поэтому я уверен, что в составе батарей комплекса Patriot будут находиться западные инструкторы, американские, немецкие, или представители других стран, где он находится на вооружении. И помимо того, что будут следить за тем, как работают боевые расчеты, возможно, даже будут участвовать в боевых действиях и нажимать кнопку «пуск», — отметил Кнутов.

По его словам, в связи с этим поставки комплекса Patriot на Украину могут означать прямое вмешательство военнослужащих стран НАТО.

Кроме того, как отметил эксперт, размещение нескольких батарей комплекса Patriot на границе между Польшей и Украиной является еще одной грубой провокацией со стороны НАТО, так как над западной Украиной будет сформирована бесполетная зона до 150 км.

«Такие действия указывают на прямую эскалацию военных действий и его желание как можно больше втянуться в военный конфликт, что чревато перерастанием вначале в обычные боевые действия, потом в боевые действия с применением тактического ядерного оружия, а потом и стратегического», — подчеркнул Кнутов.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. По информации источников издания, на обучение отводится несколько месяцев.

21 декабря в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

Как отметил президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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