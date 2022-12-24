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В Newsweek усомнились в скором применении Украиной ЗРК Patriot
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В Newsweek усомнились в скором применении Украиной ЗРК Patriot

Newsweek: ВСУ потребуются месяцы обучения для использования ЗРК Patriot
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Фото: Global Look Press/Michal Fludra
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Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуются месяцы подготовки для использования зенитных ракетных комплексов Patriot, отправленных Вашингтоном. Об этом 23 декабря заявил генерал США в отставке Марк Хертлинг, слова которого приводятся в материале американского издания Newsweek 23 декабря.

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В статье также отмечается, что комплекс не сможет защитить всю территорию Украины.

«Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где они защищают самый стратегический объект, например город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК», — сказал Хертлинг.

Аналитик института Катона Джордан Коэн, в свою очередь, предположил, что на обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК может уйти целый календарный год.

По его мнению, учитывая ограниченность поставок и стоимость комплексов, нельзя быть уверенными в том, что ВСУ начнут пользоваться ими, по крайней мере успешно, до конца весны 2023 года.

В тот же день экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США решили передать Украине, не выживут на современном поле боя. Он подчеркнул, что Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Риттер припомнил боевые действия США в Ираке в 2003 году, когда система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев.

21 декабря в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

В тот же день президент России Владимир Путин сказал, что американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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