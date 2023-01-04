Сообщается о воздушной тревоге на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена 4 января во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
При этом в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области это уже повторная тревога за текущие сутки.
В ночь на 4 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожья прогремели взрывы.
Накануне тревога также звучала в нескольких регионах Украины.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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