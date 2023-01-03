Реклама
Прямой эфир
Мир
Верховная рада после возмущения Польши удалила пост о Бандере
Мир
Politico узнало от отказе Зеленскому на просьбу поставить ракеты ATACMS
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях Украины
Мир
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить
Мир
В Израиле заявили о бессилии что-либо сделать с культом Бандеры на Украине
Мир
Турция и Болгария заключили на 13 лет соглашение о поставках СПГ
Армия
ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации «иностранного легиона»
Армия
Минобороны подтвердило удар по району ж/д станции Дружковка в ДНР
Мир
В Польше назвали поставляемое Киеву вооружение металлоломом и рухлядью
Политика
Путин провел встречу с главой Минобрнауки РФ Фальковым
Общество
ОМС полноценно заработает в новых регионах РФ в 2024 году
Общество
В Москве хотят удвоить сеть наземного метро в 2023 году
Сюжет:

СМИ сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины
0
Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушная тревога во вторник, 3 января, объявлена в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
ВС России не дают противнику восстановить инфраструктуру, объясняют эксперты

Согласно опубликованной информации, тревога в Сумской области была объявлена в 14:02 мск, в Харьковской области — в 14:01 мск, в Днепропетровской области — в 14:00 мск.

Кроме того, сообщается о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне вечером воздушная тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Также сообщалось о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

В понедельник днем украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской и Черкасской областях.

1 января глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телеканала «Рада» назвал беспрецедентным уровень повреждений инфраструктуры Украины. Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023