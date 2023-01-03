СМИ сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях Украины

Воздушная тревога во вторник, 3 января, объявлена в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Согласно опубликованной информации, тревога в Сумской области была объявлена в 14:02 мск, в Харьковской области — в 14:01 мск, в Днепропетровской области — в 14:00 мск.

Кроме того, сообщается о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне вечером воздушная тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Также сообщалось о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

В понедельник днем украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской и Черкасской областях.

1 января глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телеканала «Рада» назвал беспрецедентным уровень повреждений инфраструктуры Украины. Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.