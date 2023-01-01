Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге 2 января

Москвичей 2 января ожидает сильный ветер и мокрый снег. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 00:00 до 15:00 2 января местами в Москве ожидаются порывы ветра до 16 м/с. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром и днем в городе будет сильный гололед.

В МЧС порекомендовали водителям снижать скорость движения, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали двигаться по тротуарам с особой осторожностью, обходить лед и смотреть под ноги.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что значительное похолодание в столице произойдет после 4 января. По его словам, в Рождество, 7 января, температура воздуха в Москве составит –12... –15 градусов.

Синоптик объяснил, что такая смена погоды связана со сменой восточной периферии циклона на западную.

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве 1 января может быть побит температурный рекорд 50-летней давности. Ожидается, что воздух прогреется до +4...+6 градусов, в то время как самый высокий показатель для этого дня составляет +4,3 градуса.