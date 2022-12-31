Президент России Владимир Путин утвердил поручения по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом 30 декабря говорится в сообщении на сайте Кремля.

В частности, правительству РФ поручено образовать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем в целях подготовки согласованных предложений по реализации государственной политики в этой сфере. Также комиссия будет решать задачи, связанные, в частности, с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, средств защиты от их противоправного применения.

Председателем комиссии назначен вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Поручение должно быть исполнено до 15 февраля 2023 года.

До 1 июня 2023 года должна быть утверждена стратегия развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

В срок до 1 апреля необходимо утвердить план государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы отечественного производства на период до 2030 года (по годам). В нем надо предусмотреть увеличение объема поставок беспилотных авиационных систем гражданского и специального назначения в целях удовлетворения потребностей федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%.

Правительственная комиссия по вопросам развития беспилотных авиационных систем должна будет представлять сводный доклад о развитии беспилотной авиации. Срок первого доклада — до 30 апреля, далее — один раз в год. Ответственным назначен вице-премьер Белоусов.

Также российскому правительство совместно с Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и Росгвардией поручено обеспечивать информационную безопасность в сфере управления полетами беспилотных воздушных судов и контроля за их полетами. При этом административные, технические и иные ограничения, препятствующие развитию беспилотной авиации гражданского назначения, должны быть оптимизированы.

Ответственными назначаются главы перечисленных ведомств. Они должны представить доклад о проделанной работе до 15 апреля, далее —один раз в полгода.

«Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России и ФСБ России рассмотреть вопрос о сокращении времени проведения мероприятий, ограничивающих использование цифровых геопространственных данных, получаемых с применением беспилотных авиационных систем», — говорится в сообщении.

Банку России совместно с Минфином России и Минтрансом России рекомендовано до 1 июля создать систему страхования беспилотных авиационных систем и гражданской ответственности лиц, осуществляющих их эксплуатацию. Ответственными назначены главы ведомств.

«Минпромторгу России совместно с Правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией «Платформа Национальной технологической инициативы» обеспечить ежегодное проведение форума — выставки технологических продуктов и решений в сфере беспилотной авиации», — говорится в списке поручений.

Срок его исполнения — до 1 сентября.

Ранее, 21 декабря, Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ отметил, что беспилотники Вооруженных сил России должны быть интегрированы в единую сеть, находиться в отделениях и ротах. Он также указал, что у России есть хороший опыт использования подводных беспилотников.

До этого, 16 декабря, президент поручил Росавиации сертифицировать до сентября 2023 года не менее 10 типов беспилотных авиационных систем. Первый такой беспилотник планируется сертифицировать до конца текущего года.