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Путин поручил сертифицировать не менее 10 типов воздушных БПЛА до сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин поручил Росавиации сертифицировать до сентября 2023 года не менее 10 типов беспилотных авиационных систем (БАС), сообщила в пятницу, 16 декабря, начальник управления сертификации авиационной техники агентства Наталья Кириллова в ходе панельной сессии отраслевого форума «Аэронекст-2022».

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«Проинформирую, что 6 декабря сформировано поручение президента Российской Федерации о том, что к сентябрю 2023 года необходимо обеспечить сертификацию типовой конструкции не менее чем 10 типов беспилотных авиационных систем. Это задача не только для Росавиации, а задача для отрасли», — рассказала Кириллова.

Пока Росавиация не сертифицировала ни одного БАС — первый такой беспилотник планируется сертифицировать до конца текущего года, уточнила она.

Росавиация также ведет учет беспилотников максимальной взлетной массой до 30 кг. По словам Кирилловой, на текущий момент органом учтено более 68 400 беспилотных воздушных судов.

25 мая генеральный директор компании-разработчика «Навигатор» Сергей Бабуров сообщил, что российские ученые разработали систему предупреждения столкновения малых беспилотников в воздухе «СО-2021» с искусственным интеллектом. Он уточнил, что сейчас разработка представляет собой образец, который только проходит заводские испытания на земле и стендах. При этом испытания планируют завершить в начале 2023 года.

24 марта «Известиям» в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ рассказали, что российские ученые в течение года представят прототип беспилотного аэротакси. Разработкой занимается Московский авиационный институт (МАИ) в рамках федеральной программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».

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