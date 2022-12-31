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Российские спецслужбы нашли в пригороде Луганска схрон диверсантов

«РИА Новости»: спецслужбы России обнаружили оружие и 100 тыс. патронов в схроне диверсантов в ЛНР
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Фото: РИА Новости
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В пригороде Луганска российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов, в котором находились противотанковая управляемая ракета, гранатометы РПГ и более 100 тыс. патронов разного калибра. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«В пригороде Луганска спецслужбы Российской Федерации в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили тайник с оружием и боеприпасами. Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) и украинских спецслужб», — рассказал собеседник агентства.

В схроне также находились крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1.

«Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов на территории ЛНР», — указал информатор.

Ранее, 29 декабря, в ЛНР российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой и формой Вооруженных сил РФ. По данным источника «РИА Новости», масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте свидетельствует о том, что целью членов диверсионно-разведывательной группы была организация взрывов в одном из населенных пунктов ЛНР в период новогодних праздников, что могло привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

23 декабря сообщалось, что российские спецслужбы обнаружили два схрона украинских диверсантов в разрушенном здании школы в ЛНР. В нем хранились 10 мин калибра 82 мм и 24 125-миллиметровых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда. Все найденные боеприпасы были уничтожены на месте. Осуществить теракты также планировалось в период новогодних праздников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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