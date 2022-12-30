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Французский политик назвал финпомощь Украине ограблением века

Французский политик Филиппо назвал финпомощь Украине ограблением века
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Фото: Global Look Press/Florian Philippot
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Французский политик, экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо в пятницу, 30 декабря, назвал оказание финансовой помощи Украине ограблением европейских граждан.

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«В январе 2023 года Зеленский вместе с [инвестиционной компанией] Black Rock и [главой ЕП] Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги!» — написал он в Twitter.

Ранее в этот же день сообщалось, что Зеленский заключил договор с BlackRock. Компания займется координацией по привлечению средств на восстановление Украины, однако услуги фирмы будут оплачивать на Западе.

На прошлой неделе Филиппо заявил, что финансирование Украины должно подвергаться проверкам, в этом Евросоюзу следует брать пример с Венгрии.

Ранее, в конце ноября, Филиппо также отмечал, что Европа поплатится триллионами евро за решение помогать Киеву.

Западные страны начали активнее вооружать Украину, оказывать ей финансовую помощь и вводить антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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