Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в понедельник, 28 ноября, заявил, что самоубийственная реакция стран – членов Евросоюза на конфликт на Украине приведет к обогащению США на триллионы евро.

«Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США», — написал политик в своем Twitter.

Он добавил, что европейские лидеры преследуют интересы США и активно принимают участие в конфликте.

Днем ранее Филиппо заявил, что Украине следует возвращать деньги за военную помощь. По его словам, то, что украинский президент Владимир Зеленский никак не возмещает и даже не обещает возместить западным странам расходы на военные поставки, является позором

Ранее, 26 ноября, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация американского президента Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, жертвуя интересами американцев. Между тем политика Байдена приводит только к разрушению экономики Соединенных Штатов Америки, добавил он.

До этого, 11 ноября, автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн заявил, что представители военно-промышленного комплекса США заинтересованы в увеличении доходов и поэтому активно лоббировали разжигание конфликта между Россией и Украиной для собственной выгоды.

Страны Запада усилили финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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