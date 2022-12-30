Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock

Обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative 30 декабря написал, что президент Украины Владимир Зеленский заключил договор с международной инвестиционной компанией BlackRock.

BlackRock, как пишет Девлин, займется координацией по привлечению средств на восстановление Украины, однако за ее услуги будут платить американцы.

«И кто же расплачивается за услуги компании, учитывая тот факт, что экономика Украины находится в упадке <...> Конечно же, Вашингтон, но деньгами американских налогоплательщиков», — отметил автор.

Накануне Байден подписал годовой бюджет на 2023 финансовый год объемом на $1,7 трлн с учетом помощи Украине.

В конце ноября Европейская комиссия (ЕК) предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине.

Замглавы МИД России Александр Грушко указал, что ЕК пытается украсть российские активы, предлагая организовать на их основе фонд для помощи Украине.

Западные страны начали активнее вооружать Украину, оказывать ей финансовую помощь и вводить антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».