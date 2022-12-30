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Байден подписал бюджет объемом почти $1,7 трлн с пакетом помощи Украине

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Фото: Global Look Press/CNP/Jemal Countess
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Президент США Джо Байден в четверг, 29 декабря, подписал годовой бюджет на 2023 финансовый год объемом на $1,7 трлн с учетом помощи Украине, которая составит $44,9 млрд. Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Американский лидер в своем Twitter отметил, что бюджет предусматривает инвестиции в «медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, средства на восстановление после стихийных бедствий, борьбу с насилием в отношении женщин, а также предоставление критически важной помощи Украине».

Ранее, 22 декабря, сенат США утвердил проект федерального бюджета на 2023 год на сумму $1,7 трлн. Проект федерального бюджета предусматривает выделение $858 млрд на оборонные потребности США, а также почти $45 млрд на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

20 декабря, стало известно, что проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять денежные средства украинской националистической группировке «Азов» (запрещена в РФ и признана террористической).

6 декабря стало известно, что профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. Предполагаемая сумма бюджета оценивается в $847,3 млрд. Не менее $800 млн планируется выделить для оказания военной помощи Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. Он отметил, что это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте.

США и другие западные страны начали активнее вооружать Украину и вводить антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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